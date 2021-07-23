Водій вантажівки виїхав на колію при працюючій сигналізації.

На Закарпатті сталася аварія за участю пасажирського поїзда № 14 Київ - Солотвино і вантажівки, кілька пасажирів поїзда звернулися до медиків.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12 години на регульованому переїзді перегону Королево - Рокосово.

"При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом",- йдеться в повідомленні.

Читайте такожМінекономіки змінило середню ціну на бензинВнаслідок цього локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою.

"За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події", - сказано в повідомленні.

На місце ДТП виїхала комісія "Укрзалізниці", викликано Національну поліцію.

Як повідомила прес-служба компанії, пасажирів зазначеного рейсу буде доправлено до станції Солотвино дизель-поїздом.

Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино — Київ дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці України.

У разі затримки інших пасажирських поїздів в "Укрзалізниці" пообіцяли інформувати додатково.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник Управління ДСНС в Закарпатській області Федір Філіп, внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки 5 людей травмовано, ще 226 евакуювали.

За його словами, до Хустської центральної районної лікарні госпіталізовано водія вантажівки та двох пасажирок потяга. Одна з них – жителька Львівської області, інша – Вінницької. Постраждалих доставили до лікарні з політравмами.

"Ще два пасажири потяга отримали медичну допомогу на місці події, від госпіталізації відмовилися", - уточнив Філіп.

Він також додав, що співробітники УДСНС надавали допомогу в евакуації пасажирів потяга. Загалом довелося евакуювати 226 пасажирів.

Також, за інформацією Філіпа, місцева влада організувала довіз частини людей до автостанції міста Хуст, інших пасажирів довезуть дизельним поїздом до станції слідування.

"На цей час на даній ділянці рух залізничного транспорту призупинений, на місці події працює відновлювальний потяг станції Королево, а також правоохоронці та спеціальні служби", - уточнив Філіп.

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Автори: Павло Степанець, Наталія Петерварі