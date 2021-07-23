У ДТП загинув водій легковика, пасажир знаходиться у важкому стані.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Рені, де зіткнулися легковик та вантажівка.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Одеської області.

Так, біля села Новосільське зіштовхнулися DAF і Renault. Від отриманих травм загинув водій легковика, його пасажир шпиталізований у важкому стані.

За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася, коли загиблий – 54-річний місцевий житель – виїхав на зустрічну смугу.

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Автор: Людмила Жерновська