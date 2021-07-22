Водій бусу не постраждав, але водію двоколесного транспорту знадобилася госпіталізація.

У Рівне трапилася аварія. 21 червня на вулиці Костромській, біля місцевої АЗС, водій мікроавтобусу Volkswagen Transporter збив мотоцикліста.

Про інцидент повідомляє спільнота "ДТП Рівне та Рівненська Область" у Facebook.

"Поганий день для водія двоколісного. Схоже, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, повертаючи ліворуч, не дав дорогу водію зустрічного мотоцикла допустивши з ним лобове зіткнення", - написали у спільноті.

Попередньо відомо, що водій буса не постраждав і ушкоджень не отримав. Але мотоциклісту знадобилася допомога медиків. Водія двоколісного транспорту госпіталізували.

Мікроавтобусу під час аварії розтрощило передню частину кузову з лівого боку. Мотоциклу відірвало переднє колесо, тепер транспорт навряд чи можна відремонтувати.

На місці ДТП працювали копи, які встановлювали, хто винен у аварії. Деталі наразі не повідомляються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що синоптики радять жителям північного заходу України, зокрема Рівненської області, захиститися парасольками від можливих кислотних дощів після аварії на "Рівнеазоті".

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Автор: Поліна Кузенко