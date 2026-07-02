Тріумфальне повернення: надзвукові авіалайнери літатимуть над США після 50-річної заборони

У Федеральному авіаційному управлінні США кажуть, що питання вже фактично вирішене.

Американський міністр транспорту Шон Даффі оголосив, що цивільні надзвукові польоти повертаються до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США (FAA).

"Відновлення надзвукових польотів над суходолом – це не лише про швидкість. Це про розкриття інноваційного потенціалу Америки та початок нової золотої ери авіаподорожей, – заявив міністр транспорту США.

За словами чиновника, FAA зробило ключовий крок до дозволу цивільних надзвукових польотів над континентальною частиною країни.

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Федеральне авіаційне управління ініціювало перегляд одного з найвідоміших обмежень в авіації – заборони на цивільні надзвукові польоти над суходолом, яка діє з 1973 року.

Натомість регулятор пропонує запровадити нові норми, засновані на рівні шуму, що разом із новітніми розробками в цій сфері відкриває шлях до повернення надзвукових пасажирських перевезень.

Окремі вимоги щодо рівня шуму під час зльоту та посадки надзвукових літаків планується оприлюднити пізніше цього року. Завершити розробку нових правил планують до середини 2027 року.

Одним із ключових чинників, які дадуть змогу повернути надзвукові пасажирські перевезення, є зменшення шуму від звукового удару.

Для цього застосовується спеціальний режим польоту, коли конструкція літака, висота, швидкість та атмосферні умови поєднуються таким чином, що ударна хвиля розсіюється в атмосфері, не досягаючи земної поверхні або суттєво послаблюючись.

"Це означає, що зрештою ми зможемо скасувати заборону на надзвукові польоти над територією США, запроваджену ще у 1970-х роках, водночас мінімізувавши шумовий вплив на мешканців населених пунктів уздовж маршрутів польоту та поблизу аеропортів", – каже адміністратор FAA Браян Бедфорд.

Надзвукові пасажирські літаки

Єдиними надзвуковими пасажирськими літаками, що виконували регулярні рейси, були європейський Concorde та радянський Ту-144. Обидві моделі давно виведені з експлуатації, оскільки виявилися надто дорогими в обслуговуванні та надмірно шумними.

Нові літаки не матимуть цих недоліків – станом на сьогодні американці вже тестують їх демонстратори.

Йдеться, зокрема, про невеликий X-59 QueSST, технології якого, за оцінками NASA, можуть стати основою для створення нового надзвукового пасажирського авіалайнера.

Головна мета програми полягає в доведенні того, що політ швидше за швидкість звуку можливий без гучного акустичного удару, який зазвичай нагадує вибух. Сам X-59 уже виконує випробувальні польоти на надзвукових швидкостях.

Минулого року успішно здійснив свій фінальний випробувальний політ експериментальний літак XB-1.

Завершення планової програми тестів відкриває для американської компанії Boom Technology можливість перейти до наступного етапу – створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера Overture, розрахованого на 60-80 пасажирів.

За заявленої крейсерської швидкості 1,7 Маха (понад 1800 км/год) переліт із Нью-Йорка до Лондона на такому літаку триватиме близько 3 годин 40 хвилин. Для порівняння, нині прямий рейс між цими містами зазвичай займає приблизно 7 годин.

Перший політ Overture може відбутися до кінця десятиліття.

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