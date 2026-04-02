Один з найдивніших літаків в історії знову піднявся в небо

Експериментальний X-59 QueSST може змінити світ комерційних авіаперевезень.

Lockheed Martin X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport) відновив польоти після нещодавнього невдалого випробування, коли він був змушений повернутися назад через дев’ять хвилин після зльоту, повідомляє Aviation Week.

Причиною дострокового завершення польоту стала технічна несправність. Як пізніше з’ясувалося, проблеми як такої не було – індикатор спрацював через некоректне встановлення приладів індикатора.

Як тепер стало відомо, 26 березня відбувся третій політ QueSST. Він тривав 53 хвилини: X-59 піднявся на висоту майже 4 км та розвинув швидкість понад 530 км/год. Четвертий політ відбувся вже 27 березня. Під час нього літак досяг висоти 6 км та швидкості близько 620 км/год.

Відео дня

У планах – провести ще низку тестових польотів. На сьогодні головна мета – досягти висоти понад 18 км і швидкості близько 1,5 Маха (1850 км/год). Саме за таких умов наприкінці цього року планується виконувати випробувальні польоти над густонаселеними містами, щоб зібрати відгуки місцевих жителів.

Кінцева мета проєкту – довести можливість безпечних надзвукових польотів над землею. Наразі такі польоти заборонені, оскільки під час них звукова хвиля може перевищувати 110 децибелів, що може завдати шкоди людям і розбити вікна.

Завдяки новій конструкції, випробовуваній на літаку X-59, звукова хвиля повинна зменшуватися до безпечних 75 децибелів. Після завершення досліджень NASA передасть результати до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка на їх основі має переглянути обмеження на надзвукові польоти над землею.

