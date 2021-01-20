Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") залучило 586 спецмашин і 841 працівника для розчищення снігу на дорогах.

Читайте такожВ Україну йдуть потужні снігопади: названо точні датиПро це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що снігопади тривають в районі Карпат.

"Станом на 6 ранку сильний сніг продовжував падати в гірських районах Львівської та Закарпатської областей. Шар снігу там досяг 20 сантиметрів. У Тернопільській області випало до 8 сантиметрів. Незначний сніг у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. В інших регіонах без опадів", - сказано в повідомленні.

Температура повітря коливається на заході від -6 до -9°C. на решті території країни від -13 до -25°C.

Згідно з повідомленням, на перевальних ділянках доріг у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській області спостерігається хуртовина.

"Шар снігу на перевалах становить: до 20 сантиметрів на Івашківському, Орявському; 10-15 сантиметрів - на Абранському, Яблуницькому, Торунському, Латирському та Ужоцькому. Покриття місцями мокре, на Яблуницькому, Вишківському, Латирському та Торунському перевалах місцями засніжене", - сказано в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, а в регіонах, де сніжить, - мокре.

"У Дніпропетровській області місцями ожеледиця, в Донецькій області - місцями накати. У Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській - покриття частково засніжене", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

Що цьому передувало

Синоптики сьогодні попередили про снігопад, хуртовини на Закарпатті, а також небезпеку сходження лавин на високогір'ї.

У четвер і п'ятницю, 21-22 січня, в Україні очікується підвищення денної температури до відлиги.

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Автор: Богдан Слуцький