"Запахне весною": синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні має суттєво потеплішати через тепле атлантичне повітря, що суне на країну.
В Україні вже відсьогодні має значно потеплішати.
В цьому впевнена синоптик Наталка Діденко.
"Різке потепління вже ось-ось! Київська прогностична діаграма каже, що ще вночі 20 січня може врізати до -15...-18 градусів, а вже вдень 21 січня з'являться навіть невеликі "плюси"", - розказала Діденко.
За словами синоптика, 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься тепла атлантична повітряна маса "із значними стрибками атмосферного тиску та температури повітря".
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"Градуси подобрішають, сніг розкваситься, на річках з'являться проталини, водні потоки заповнять усі дороги та тротуари, поменшає шуб і побільшає легких пуховиків, словом, замаячить авітамінозом, веселими калюжами, вихідними побільшає народу на вулицях та запахне весною", - резюмувала синоптик.
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