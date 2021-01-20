"Запахне весною": синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні

11:40, 20 січня 2021
415
Прослушать
Остановить

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні має суттєво потеплішати через тепле атлантичне повітря, що суне на країну.

В Україні прогнозують потепління / фото ua.depositphotos.com
В Україні прогнозують потепління / фото ua.depositphotos.com

В Україні вже відсьогодні має значно потеплішати. 

В цьому впевнена синоптик Наталка Діденко.

"Різке потепління вже ось-ось! Київська прогностична діаграма каже, що ще вночі 20 січня може врізати до -15...-18 градусів, а вже вдень 21 січня з'являться навіть невеликі "плюси"", - розказала Діденко.

За словами синоптика, 20-22 січня в Україні розпоряджатиметься тепла атлантична повітряна маса "із значними стрибками атмосферного тиску та температури повітря".

В Україну йдуть потужні снігопади: названо точні дати

"Градуси подобрішають, сніг розкваситься, на річках з'являться проталини, водні потоки заповнять усі дороги та тротуари, поменшає шуб і побільшає легких пуховиків, словом, замаячить авітамінозом, веселими калюжами, вихідними побільшає народу на вулицях та запахне весною", - резюмувала синоптик.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпогода в Україніпогода на сьогодніпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+3°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
55 %
752 мм
9.5 м/с
7 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся