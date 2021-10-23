З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів дозволені за умови наявності у всіх водіїв та пасажирів COVID-сертифікатів, негативних результатів ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

З 21 жовтня, тобто з початку дії нових правил перевезень, через відсутність "ковідних документів" до поїздок потягами не допустили 340 пасажирів (0,5%).

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Починаючи з 21 жовтня, було перевезено понад 125 тисяч пасажирів поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+, з них лише 340 не допущено до поїздів через відсутність вакцинації або тесту. Загалом ситуація з перевезенням абсолютно контрольована", - сказав він.

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Перцовський запевнив, що пасажири з розумінням поставилися до нових правил перевезень та в більшості випадків їх неухильно дотримуються.

Як повідомляв УНІАН, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів COVID-сертифікатів, негативних результатів ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

Для зручності пасажирів потягів "Укрзалізниця" організувала на найбільших залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк