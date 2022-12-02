Але сертифікація нових постачальників титану, що використовується в двигунах і шасі, за суворими аерокосмічними стандартами може зайняти роки.

Один із найбільших світових авіабудівників, компанія Airbus повністю відмовиться від поставок титану з Росії протягом кількох місяців.

Як повідомляє Reuters, Росія є найбільшим виробником титану, він використовується в основному в авіаційних двигунах і шасі для великих літаків.

"Ми знаходимося в процесі розриву з Росією, коли мова йде про титан. Це питання місяців, а не років. Я не можу сказати вам точну дату; це відносно складний процес, пов'язаний із сертифікацією і всім іншим, що вимагає авіація, але це станеться", - сказав виконавчий директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

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Airbus зазначає, що намагається знайти альтернативні джерела поставок цього металу, в той час як його конкурент Boeing заявив, що призупинив закупівлі титану в Росії.

Джерела в авіагалузі говорять, що компанія розширила закупівлі в США і Японії, вивчаючи нові ринки. Але сертифікація нових постачальників за суворими авіакосмічними стандартами може зайняти роки.

"В даний час Airbus як і раніше закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно знаходимося на шляху до того, щоб стати незалежними від нього", - сказав Шолхорн.

Він додав, що Airbus більше не потребує титану для військової продукції, але має "трохи часу" для цивільних літаків.

Раніше в квітні Airbus заявила, що санкції проти титану з Росії завдадуть шкоди аерокосмічній галузі і навряд чи зашкодять російській економіці.

Санкції проти Росії-ситуація в авіації

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії почали вводити санкції, які прямо торкнулися і авіаційної галузі.

Так, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Це призвело до нестачі в РФ запчастин для ремонту літаків.

Іноземні лізингодавці зажадали від російських авіакомпаній повернути орендовані літаки. Однак, Росія відмовилася це робити і, по суті, вкрала їх у власників після того, як Володимир Путін підписав закон, котрим російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців, незважаючи на їх заборону.

Наприкінці березня найбільша лізингова компанія в світі AerCap подала проти РФ позов на 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки. А в квітні з'явилася інформація про те, що американська Air Lease спише літаки, які залишилися в РФ, більш ніж на $800 мільйонів.

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