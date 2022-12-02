Airbus відмовиться від російського титану / фото REUTERS

Один із найбільших світових авіабудівників, компанія Airbus повністю відмовиться від поставок титану з Росії протягом кількох місяців.

Як повідомляє Reuters, Росія є найбільшим виробником титану, він використовується в основному в авіаційних двигунах і шасі для великих літаків.

"Ми знаходимося в процесі розриву з Росією, коли мова йде про титан. Це питання місяців, а не років. Я не можу сказати вам точну дату; це відносно складний процес, пов'язаний із сертифікацією і всім іншим, що вимагає авіація, але це станеться", - сказав виконавчий директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

Відео дня

Airbus зазначає, що намагається знайти альтернативні джерела поставок цього металу, в той час як його конкурент Boeing заявив, що призупинив закупівлі титану в Росії.

Джерела в авіагалузі говорять, що компанія розширила закупівлі в США і Японії, вивчаючи нові ринки. Але сертифікація нових постачальників за суворими авіакосмічними стандартами може зайняти роки.

"В даний час Airbus як і раніше закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно знаходимося на шляху до того, щоб стати незалежними від нього", - сказав Шолхорн.

Він додав, що Airbus більше не потребує титану для військової продукції, але має "трохи часу" для цивільних літаків.

Раніше в квітні Airbus заявила, що санкції проти титану з Росії завдадуть шкоди аерокосмічній галузі і навряд чи зашкодять російській економіці.

Читайте також:
Туреччина заборонила літакам РФ з подвійною реєстрацією літати над країною
Туреччина заборонила літакам РФ з подвійною реєстрацією літати над країною
Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 - Reuters
Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 - Reuters
Через санкції з аеродромів Німеччини не випускають десять російських літаків
Через санкції з аеродромів Німеччини не випускають десять російських літаків
Все зруйноване: російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія
"Все зруйноване": російський авіахолдинг відмовився від запуску лоукостера і ракети-носія
На знак великої дружби: Китай закрив небо для боїнгів російських авіакомпаній
На знак великої дружби: Китай закрив небо для "боїнгів" російських авіакомпаній
Конкурент Boeing закликав Захід пом'якшити деякі санкції проти Росії
Конкурент Boeing закликав Захід пом'якшити деякі санкції проти Росії
Виробник двигунів для російських Superjet100 зупинив їх техобслуговування та ремонт
Виробник двигунів для російських Superjet100 зупинив їх техобслуговування та ремонт

Санкції проти Росії-ситуація в авіації

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії почали вводити санкції, які прямо торкнулися і авіаційної галузі.

Так, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Це призвело до нестачі в РФ запчастин для ремонту літаків.

Іноземні лізингодавці зажадали від російських авіакомпаній повернути орендовані літаки. Однак, Росія відмовилася це робити і, по суті, вкрала їх у власників після того, як Володимир Путін підписав закон, котрим російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців, незважаючи на їх заборону. 

Наприкінці березня найбільша лізингова компанія в світі AerCap подала проти РФ позов на 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки. А в квітні з'явилася інформація про те, що американська Air Lease спише літаки, які залишилися в РФ, більш ніж на $800 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: