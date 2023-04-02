Транзакції здійснюються з використанням системи швидких платежів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну іноземні авіакомпанії Air Arabia і Fly Dubai налаштували оплату з використанням випущених в Росії карт Visa та Mastercard.

Як повідомляє "Комерсант", транзакції здійснюються з використанням системи швидких платежів (СШП).

Air Arabia надає можливість оплати через СШП за посиланням. Попередньо необхідно оформити бронювання на сайті, звернутися до служби підтримки та отримати посилання на пошту для проведення операції.

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Збір за виписку квитка становить 6% від підсумкової суми. При оплаті перельоту іноземними картами на сайті цієї комісії не буде, проте гроші будуть списані в дирхамах з конвертацією за курсом банку клієнта.

Fly Dubai пропонує подібну схему, але транзакції будуть проходити через уповноваженого агента. Необхідно буде оформити бронювання та звернутися до служби підтримки за посиланням. Збір агента складе 2 тис. руб. Fly Dubai пропонує оплату з російської карти Visa або Mastercard.

Emirates пропонує провести платіж по QR-коду (не уточнюється, чи використовується для цього СШП). Для цього потрібно запросити реквізити по електронній пошті московського офісу авіакомпанії та забронювати квиток через службу підтримки. Після цього - просканувати код в банківському додатку, вказати підсумкову суму та номер броні. На підтвердження покупки може піти кілька днів. Авіакомпанія рекомендує проводити операцію мінімум за десять днів до вильоту. При бронюванні через контакт-центр стягується комісія 1,5 тис.

Відхід Visa та MasterCard з Росії

Інформація про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard з'явилася ще до вторгнення агресора в Україну. 13 квітня 2021 року повідомлялося, що Росія може бути відключена від Visa і MasterCard в рамках продовження західної санкційної політики щодо РФ.

Після відходу Visa і MasterCard їх карти, випущені в РФ, перестали приймати за кордоном.

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