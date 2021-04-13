Відключення від платіжних систем може відбутися в рамках продовження західної санкційної політики.

Росія може бути відключена від платіжних систем Visa і MasterCard в рамках продовження західної санкційної політики щодо РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

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"Ці обмеження проявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки щодо нас, виключати не можна нічого", - сказав Пєсков.

Що цьому передувало

У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List - список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.

Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.

Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.

21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втратити право на роботу в Росії.

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Автор: Олена Коваленко