Росія готується до відключення від платіжних систем / Ілюстрація REUTERS
Росія може бути відключена від платіжних систем Visa і MasterCard в рамках продовження західної санкційної політики щодо РФ.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".
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"Ці обмеження проявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки щодо нас, виключати не можна нічого", - сказав Пєсков.
Що цьому передувало
- У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.
- Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List - список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.
- Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.
- Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.
- 21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втратити право на роботу в Росії.
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