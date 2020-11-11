Компанія «ОККО» запускає національну олімпіаду «Благаю, світись!» про безпеку на дорозі для школярів України. Мета проєкту – запровадити серед дітей культуру носити світловідбивачі у темний період доби. Переможці олімпіади отримають подарунки, також школу-переможця ОККО забезпечить світловідбивними комплектами для учнів.

Компанія закликає школярів знімати ролики про світловідбивні елементи: флікери, жилети та будь-які аксесуари і розповідати у соціальних мережах, чому важливо пішоходам бути помітними у темну пору доби.

У компанії зазначають, що для поширення ідеї безпеки на дорозі серед дітей обрали відеоформат. Ролики у соціальних мережах привертають увагу, запам’ятовуються та не лякають молодь. Саме тому ОККО запускає відеоолімпіаду, яка одночасно є освітньою та розважальною.

«Будь-які зміни у суспільстві починаються з дітей і молоді. Вони прогресивні та сучасні, а ми говоримо їхньою мовою. Челенджі у TikTok і відео в Instagram – дуже зрозумілий інструмент для школярів, тож ми пропонуємо їм робити те, що вони вміють і люблять, й одночасно працюємо з культурою безпеки на дорозі у темний період доби», – коментує акцію керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Олімпіада триватиме з 9 по 30 листопада. Найкращі відеороботи будуть нагороджені 7 грудня. Зокрема автори трьох роликів отримають Iphone 11, а школи, в яких навчаються учні, компанія забезпечить комплектами світловідбивачів.

«Ми хочемо, щоб діти завжди були у безпеці і змалечку звикали до світловідбивачів як до необхідних аксесуарів. У Європі школярі під час прогулянок або екскурсій завжди мають жилети та помітні для водіїв. В українських школах також має бути культура використання світловідбивачів, щоб учні безпечно пересувалися у темний період доби та негоду», – пояснює Ярослава.

Нагадаємо, «Благаю, світись!» – ініціатива компанії «ОККО», що реалізується в межах щорічного проєкту «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Старт цьогорічного етапу відбувся 22 жовтня – на будівлі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського показали лазерну проєкцію – соціальний ролик про важливість використання світловідбивачів на дорозі у темний період доби.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН