Для першого рейсу працівники УЗ подали поїзд до високого перону київського вокзалу, який не підходить для нових вагонів.

Не встигли в Україні запустити новий потяг №287 Київ - Одеса, як "Укрзалізниця" уже вляпалася у скандал.

Блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook опублікував фото і відео з Центрального залізничного вокзалу Києва.

Сьогодні вночі з Києва до Одеси відправився перший рейс елітного поїзда з душем та мультимедійною системою всередині, який відтепер курсує через день по непарних числах до кінця літа. Цей потяг складається з "іноземних" вагонів габариту РІЦ, які насправді повинні їздити на міжнародних сполученнях.

Проте для першого рейсу працівники УЗ подали поїзд до першого - високого - перону київського вокзалу. Але, як виявляється, вагони потягу не зовсім пристосовані до даного стандарту.

"Трохи не вгадали із платформою для посадки у поїзд №287 Київ-Одеса. Поїзд подали до першого перону. Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами. Вірогідно, що в Одесі буде така сама історія", - написав блогер.

У коментарях українці написали, що працівники залізниці діють, м'яко кажучи, не професійно:

"Слушно. Втім, і підійматись з низької платформи не надто зручно, але погоджуюсь - менш травмонебезпечно".

"Не всі можуть вільно робити "шпагати"... Не дай бог тягати інвалідний візок! То й 10 см - проблема!"

"От мій син, який має інвалідність, просто б не потрапив до вагону. А враховуючи вагу, ніхто б не зміг допомогти".

"Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова".

Нагадаємо, поїзд за маршрутом "Київ - Одеса" називають "елітним" через покращені умови для перебування пасажирів під час поїздки. Вагони цього поїзда відрізняються тим, що в кожному його купе є рукомийник, також у вагоні встановлені пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.

Місця в потягу продаються за принципом спального вагона - два пасажири на купе. Вартість квитка в поїзді становить близько 807 гривень.

Потяг буде курсувати по непарних числах до кінця літа. З Києва він буде відправлятися о 00:55, з Одеси - о 13:33. Час у дорозі складатиме 9 годин 38 хвилин.

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Автор: Вікторія Гордієнко