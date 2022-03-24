Підприємство звертається до міжнародної авіаційної спільноти та всіх небайдужих людей, щоб повернути до життя знищений Росією літак.

Держпідприємство "Антонов" закликає заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Про це йдеться у зверненні до міжнародної авіаційної спільноти та всіх небайдужих людей цивілізованого світу.

У повідомленні зазначається, що в лютому 2022 року під час агресії проти України літак Ан-225 "Мрія" було зруйновано. Колектив ДП "Антонов" наголошує на недопустимості повної безповоротної втрати "легендарного літака як одного із символів сучасності". У зверненні йдеться про необхідність розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія".

Зазначається, що для цього є всі підстави - конструкторська та науково-технічна документація, а найголовніше - наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП "Антонов". При цьому вказується, що в тяжкий час для України та ДП "Антонов" коштів для розв'язання цієї задачі обмаль.

"Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія", - йдеться у зверненні.

Літак "Мрія" згорів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено літак АН-225 "Мрія".

В "Укроборонпромі" заявляли, що відновлення літака коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу.

Ан-225 "Мрія": довідка УНІАН

Ан-225 "Мрія" - це найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами літак.

На ньому встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Крім широко відомих перевезень вантажів цивільного та гуманітарного призначення, літак має можливості здійснення в польоті горизонтального старту космічних кораблів і ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.

Вас також можуть зацікавити новини: