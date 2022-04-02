До знищення російськими окупаційними військами у перший день війни повітряне судно здійснило 1300 польотів та налітало 1,5 тисяч годин.

Сьогодні ввечері в рамках всеукраїнського інформаційного марафону "Єдині новини", який транслює телеканал 1+1, ТСН покаже ексклюзивний сюжет про першу зустріч пілота найбільшого вантажного літака у світі "Мрія" зі своїм залізним птахом.

Репортаж зняв журналіст ТСН Олександр Загородний на звільненому від російських окупантів аеродромі Гостомель. Разом зі знімальною групою туди приїхав і командир літака та замдиректора АТП по льотній роботі Дмитро Антонов, щоб вперше після руйнування оглянути "Мрію" та оцінити шкоду, нанесену літаку.

"Просто сум, такий, що передати неможливо. Рівно 2 місяці тому я вирушив в останнє відрядження і навіть не міг собі уявити, що таке може статися. Машина була чудова, слухняна. Кращої машини просто не було", - коментує зустріч пілот.

До знищення російськими окупаційними військами у перший день війни повітряне судно здійснило 1300 польотів та налітало 1,5 тисяч годин. "Мрія" активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020 року літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

"Наша Мрія опустила крила, зараз вона виглядає не дуже. Ми відбудуємо нашу Мрію. В нас буде Мрія"

- прокоментував Дмитро Антонов.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день військового вторгнення російської армії в Україну, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель був знищений літак "Мрія". АН-225 "Мрія" - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторним бюро імені Антонова.

Як виглядає нині понівечене повітряне судно, як пілот оцінює шкоду та чи можливе відновлення "Мрії", дивіться в ексклюзивному матеріалі ТСН сьогодні ввечері у всеукраїнському інформаційному марафоні "Єдині новини" на 1+1.