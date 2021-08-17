Так зване ноу-хау має допомогти впоратися з пасажиропотоком та викоренити "безбілетників".

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на так звані "запасні" місця у плацкартах. Мова йде про місця №53 та №54 на полицях, на яких зазвичай лежать постільна білизна та ковдри.

Про новий лайфхак від "Укрзалізниці" повідомляє ТСН.

Так, у продаж вже поступили квитки на "запасні" місця. "Укрзалізниця" запровадила таке ноу-хау задля розв'язання двох проблем. По-перше, офіційний продаж "запасних" квитків дозволить зменшити нестачу місць у літній період, коли пасажиропотік збільшується. Завдяки цьому у потязі з'явиться 20 додаткових місць.

По-друге, продаж квитків на "запасні" місця допоможе "Укрзалізниці" розв'язати проблему з перевезенням нелегальних пасажирів. Провідники не зможуть брати "безбілетників", адже тепер навіть полиці для постільної білизни будуть зайняті.

Читайте такожКиїв увійшов до ТОП-10 світових столиць за рівнем розвитку шерінгової економікиЧи сподобається пасажирам лайфхак від "Укрзалізниці", поки що невідомо. Річ у тому, що на "запасних" місцях зазвичай зберігаються ковдри та пледи, разом з постільною білизною. Проте якщо ці полиці займуть пасажири, провідникам доведеться шукати нове місце для зберігання цих речей.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, як "Укрзалізниця" "удосконалила" купейні вагони потяга зі Львова до Маріуполя. Люди вимушені їхати 29 годин без кондиціонера по спеці.

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Автор: Поліна Кузенко