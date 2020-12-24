Значна частина авіаперевезень між Україною та країнами Європейського Союзу можуть відновитися в 2021 році.
Такий прогноз дав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі 24 каналу.
Україна в даному питанні, каже він, залежить від усього світу.
"Станом на кінець 2020 року ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% порівняно з 2019 роком. У наступному відновиться половина перельотів", - прогнозує міністр.
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Він також зазначив, що тільки на 2023 рік перевезення вийдуть на рівень 2019 року за попередніми прогнозами. Втім, все залежить від ситуації з пандемією. За прогнозами Мінінфраструктури, в першому кварталі 2021 року Європа може повністю відновити перельоти для українців.
"Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія", - сказав Криклій, додаючи, що це дозволить українським перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень і двосторонніх угод.
Раніше Криклій повідомив, що транспорт продовжить свою роботу під час дії жорсткого карантину в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
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