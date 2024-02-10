В 11:30 сьогодні польські фермери припинити акцію протесту.

Біля кордону з польського боку відновлено рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram. Зокрема, за отриманою від Прикордонної варти Польщі інформацією, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

"На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Прикордонники радять водіям та перевізникам врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.

Ситуація на польсько-українському кордоні

9 лютого з 10:00 ранку польські фермери влаштували пікет та знову перекрили кордон на пункті пропуску "Медика-Шегині".

Пізніше протестувальники заблокували вантажний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". До цього прикордонного пункту польські фермери від самого ранку почали під’їжджати на тракторах, а також заблокували пункт "Рава-Руська". На останньому протестувальники перекрили рух тільки великогабаритному транспорту, в'їхати в Україну наразі не можуть понад 300 вантажівок.

Вас також можуть зацікавити новини: