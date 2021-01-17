Для пасажирів УЗ послаблять вимогу щодо наявністі документів для посадки.

"Укрзалізниця" має намір запустити потяги на територію, яка межує з окупованим Росією Кримом.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава компанії Володимир Жмак, пише НВ.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо", - сказав він.

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Жмак також нагадав, що нещодавно був запущений поїзд у фактично передмістя окупованого Донецька - прифронтову Авдіївку. При цьому він зазначив, що з гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з окупованими територіями та РФ.

"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках", - сказав глава УЗ.

Він також анонсував, що незабаром для посадки в поїзд буде достатньо пред'явити ксерокопію документів або аналог в додатку "Дія".

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Автор: Юрій Годован