"Укрзалізниця" має намір запустити потяги на територію, яка межує з окупованим Росією Кримом.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава компанії Володимир Жмак, пише НВ.
"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо", - сказав він.
Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережа
Жмак також нагадав, що нещодавно був запущений поїзд у фактично передмістя окупованого Донецька - прифронтову Авдіївку. При цьому він зазначив, що з гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з окупованими територіями та РФ.
"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках", - сказав глава УЗ.
Він також анонсував, що незабаром для посадки в поїзд буде достатньо пред'явити ксерокопію документів або аналог в додатку "Дія".
Інші новини транспорту в Україні
- УЗ відновлює на зимові свята курсування поїзда Миколаїв-Рахів
- УЗ на дровах: журналісти з'ясували, чому залізниця продовжує "жити в Середньовіччі" (відео)
- Названа найпопулярніша станція київського метро в 2020 році
- Снігопад не вплинув на графік руху поїздів - УЗ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram