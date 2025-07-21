Повідомляється, що інтернет на борту кращий, ніж у квартирах і будинках.

Авіакомпанія Qatar Airways, яку визнано найкращим авіаперевізником 2025 року, облаштувала свої літаки безкоштовним надшвидкісним інтернетом Starlink. Наразі ця послуга доступна на 54 широкофюзеляжних літаках Boeing 777.

Видання Avia News пише, що пасажирам обіцяють швидкість до 500 Мбіт/с на борту, що можна порівняти з оптоволоконним інтернетом у квартирі і в рази швидше за те, що могли запропонувати традиційні геостаціонарні супутники. При цьому очікувана затримка сигналу - 20-40 мс порівняно з 600 мс раніше.

Таким чином, пасажири можуть спокійно дивитися потокове відео, завантажувати файли, проводити час у соцмережах або ділитися фото і відео навіть на зльоті, посадці, під час кермування і стоянки.

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Інтернер від Starlink на літаках Qatar Airways

16 жовтня 2023 року пресслужба авіакомпанії Qatar Airways повідомила, що надасть безкоштовний інтернет своїм пасажирам по всьому світу від компанії Starlink мільярдера Ілона Маска.

Повідомляли, що інтернет від Starlink дасть змогу пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабітів за секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій і багато чого іншого.

Таким чином Qatar Airways стала п'ятою авіакомпанією-партнером Starlink, оскільки про бажання надавати ці послуги раніше заявили авіакомпанії JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, ZIPAIR.

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