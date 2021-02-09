ДТП біля "Сирця" / скріншот відео
У Києві ввечері у вівторок сталася чергова ДТП за участю кількох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"На Щусєва, неподалік із станцією метро Сирець, сталася масштабна автопригода за участю одразу чотирьох автівок. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП рух у напрямку масиву Виноградар було ускладнено.
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