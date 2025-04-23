Росія підняла в небо 'повністю імпортозаміщений'‎ Superjet 100 (фото)

Раніше Sukhoi Superjet 100 здійснив перший політ з новими російськими двигунами ПД-8.

Новий дослідний зразок літака SJ-100 з російськими двигунами ПД-8 здійснив перший політ у Комсомольську-на-Амурі. Про це повідомляє "‎Коммерсантъ"‎.

"Сьогодні ми стали свідками історичної події – першого польоту повністю російського літака "Суперджет"", – заявив генеральний директор ОАК (входить до складу корпорації "Ростех") Вадим Бадеха.

За словами росіян, випробування пройшли успішно – під час них вдалося підтвердити стабільну роботу бортових систем. Машина продемонструвала хорошу керованість і стійкість у повітрі.

Відео дня

Окрім нового двигуна, імпортозаміщений літак отримав російські авіоніку, шасі, допоміжну силову установку, системи управління, електропостачання та кондиціонування повітря, систему протипожежного захисту та багато іншого.

Конструктори внесли зміни і до фюзеляжу літака. Вони повинні спростити виробництво та обслуговування крилатої машини.

Нагадаємо, перший політ з російськими двигунами ПД-8 літак Superjet 100 здійснив ще у березні. Сам ПД-8 є турбовентиляторним двигуном, який створили на основі технічних рішень іншої російської новинки – ПД-14. Повна вага виробу складає 2300 кг.

До кінця 2025 року росіяни планують закінчити сертифікаційні випробування. Поставки модернізованого літака авіакомпаніям хочуть почати з 2026 року.

Російське авіабудування – головне

У квітні УНІАН повідомив, що російській армії передали чергову партію фронтових бомбардувальників Су-34, які традиційно виступають носіями авіабомб із модулями планерування і корекції (МПК).

Точної кількості переданих машин Москва не назвала. Якщо судити з представленого відео, мова йде про щонайменше два літака.

Зазначимо, що загальну кількість Су-34, побудованих за всі роки, оцінюють у більш ніж 150 одиниць. При цьому з початку російсько-української війни РФ втратила щонайменше 30 таких бомбардувальників.

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