Ryanair буде підвищувати вартість перельотів поступово, і цей процес займе до п'яти років.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну лоукостер Ryanair заявив про відмову від політики деешевіх квитків.

Про це заявив глава Ryanair Майкл О'лірі, повідомляє Financial Times.

Ціни на квитки лоукостера будуть підняті з поточного середнього рівня в 40 євро до 50-60 євро. Ryanair буде підвищувати вартість перельотів поступово, і цей процес займе до п'яти років.

"Я вважаю абсурдним, що щоразу, коли я лечу в лондонський аеропорт Станстед, поїздка на поїзді до центру Лондона дорожча, ніж квиток на літак", – сказав О'лірі.

О'лірі зазначив, що основною причиною зростання вартості квитків є високі ціни на нафту і підвищення екологічних податків.

У виданні зазначають, що заява О'лірі свідчить про різку зміну політики лоукостера.

Війна в Україні та Ryanair:

Ryanair - найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії з головним офісом в Дубліні. Член Європейської асоціації дешевих авіакомпаній.

Раніше генеральний директор лоукостера Ryanair Майкл О'лірі обіцяв, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну" після російського вторгнення, коли це буде безпечно.

25 квітня 2022 року в Ryanair заявили, що авіакомпанія планує відновити польоти з України восени цього року.

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