Зеленський наголошує, що це справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад своєї Ради на 2024-2025 роки без Росії. Про це у своєму дописі на сторінці у соціальний мережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024-2025 роки. Без Росії. Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", - наголосив він.

Глава держави висловив вдячність членам Міжнародної морської організації за цей відповідальний крок. Як зазначається на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO) є спеціалізованою установою ООН.

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Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) із забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Україна є членом ІМО відповідно до постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 №3938-ХІІ "Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року".

Виключення Росії з рад міжнародних організацій:

Як повідомляв УНІАН, раніше Росію не обрали постійним членом Ради ООН з прав людини. Також вперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Серед іншого, представника Росії вперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН.

Крім того, Росія вперше в історії не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Зеленський зазначив, що ОЗХЗ є дуже авторитетною міжнародною організацією, і терористам у ній не місце. Водночас Україну, Польщу та Литву обрали на період 2024-2026 років.

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