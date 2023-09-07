Військові розповіли, як громадяни Румунії, яка межує з півднем Одещини, реагують на удари по прикордонній території.

Російські загарбники час від часу змінюють тактику, яку використовують, зокрема, коли завдають ударів дронами по Подунав’ю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Також вона розповіла, чому наразі окупанти використовують при атаках на південь Одещини саме дрони.

"Баражуючі снаряди дешевше за ракети. До того ж, запуск ракет неможливий у такій великій кількості. Вони (росіяни – УНІАН) розуміють, що забезпечення "зернового коридору" це не один об’єкт, а декілька. Тому "мають потребу" у такій масованій атаці з застосуванням великої кількості ударних снарядів", - пояснила Гуменюк.

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Вона додала, що ракети - більш вагомі одиниці, у яких окупанти відчувають певний дефіцит, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення чи зимовим періодом, коли загарбники атакували енергетичну інфраструктуру України. За її словами, вочевидь, Кремль зараз зосереджений на виготовленні ракет.

"На жаль ВПК Росії не зупинений санкціями, він продовжує функціонувати, в тому числі з виготовлення ракет. Саме тому використовуються безпілотники, оскільки вони просто є в наявності. Вони отримані як підтримка від Ірану, та ще виробляються на одному з підприємств, яким у РФ, зокрема, хизуються", - каже Гуменюк.

Речниця уточнила, що українські фахівці побачили по залишках збитих в Україні дронів, що ці боєприпаси мають маркування наступної партії іранського постачання. На інших збитих дронах – ознаки того, що їх безпосередньо виготовлено на території Росії, бо вони маркуються специфічними літерами саме російської абетки, які відрізняються від інших, навіть слов’янських груп.

В той же час, Гуменюк наголосила: показник збиття 24 із 30 дронів на Одещині (у ніч на 7 вересня) – дуже високий показник роботи ППО. Особливо, якщо брати до уваги той факт, що було атаковано одночасно декілька об’єктів на різних напрямках.

"Забезпечити таку щільну оборону – досить потужна робота", - акцентувала речниця.

За її словами, ворог атакує хвилями, та у дронових групах – різна кількість таких снарядів, і все це залежить від тактики ворога.

"Вони можуть розосереджуватися, перенаправлятися над акваторією Чорного моря. Вони це використовують, як засіб захисту – тобто приглушення водною поверхнею, намагаються маневрувати, щоб заплутати системи ППО, знизити їх ефективність. Але всі методи противника ретельно вивчаються, щоб їм протидіяти", - додала речниця.

Крім того, вона розповіла, як жителі Румунії, яка межує з півднем Одещини, реагують на удари по Подунав’ю.

"Удари по портах були новиною для наших сусідів. Вони дуже багато знімали та коментували, викладали в соціальних мережах і у румунських ЗМІ", - сказала Гуменюк.

Через це до румунських колег звернулись представники ДПСУ та Міністерства закордонних справ з роз’яснення небезпеки щодо поширення такої інформації.

"Зараз прикордонники з Румунії отримали відповідні завдання та відстежують, якщо жителі Румунії ведуть фільмування (ударів РФ, наслідків тощо - УНІАН), вони попереджають громадян про неприпустимість цього", – запевнила Гуменюк.

Обстріл Одещини 7 вересня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 вересня ворог вчетверте за останні п’ять діб завдав удару дронами по цивільній інфраструктурі півдня Одещини, зокрема по портах та аграрних підприємствах.

За словами українських військових, окупанти збільшили кількість ударних дронів, атакуючи порти українського Подунав’я.

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