Також прем'єр дав доручення Міністерству інфраструктури до 22 лютого розробити рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Українці повинні отримати доступ до якісних і дешевих авіаційних перевезень на внутрішніх і міжнародних рейсах.

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Про це передає прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Прем'єр підкреслив, що фінансова спроможність і стабільність роботи вітчизняних авіакомпаній є гарантією таких авіаперевезень для українців, збільшення туристичного попиту, а також стимулом для розвитку економіки в цілому.

"Необхідно активізувати роботу і сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії COVID-19. Важливо якомога швидше завершити цей процес, щоб українці отримували безпечні та якісні послуги", - цитує прес-служба його слова.

Зокрема, прем'єр дав доручення Міністерству інфраструктури до 22 лютого розробити рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Що цьому передувало

Раніше в лютому міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що його міністерство готує окрему державну програму підтримки українських авіаперевізників за умов коронакризи.

Згідно з інформацією "Украероруху", українські авіакомпанії у 2020 році виконали 49 733 рейси, що на 54,7% менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Павло Степанець