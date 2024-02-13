Ще вчора польські фермери блокували два пункти пропуску на кордоні.

Польські фермери наразі блокують 5 пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону.

"Станом на зараз - це 5 пунктів пропуску. Ще вчора до десятої години польські фермери блокували два напрямки - "Ягодин" і "Рава Руська". А вже після десятої години вони поновили свої дії з блокування пункту пропуску "Шегині", а також розширили свою географію дій на напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів". Це фактично 5 напрямків, де на території Польщі блокується рух саме для вантажних транспортних засобів", - повідомив Демченко.

Втім, речник зазначив, що пропускається невеличка кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати на кожному з напрямків одну, дві, три автівки як в бік Польщі, так і на виїзд з Польщі. Це все залежить від організаторів і учасників акцій з блокування.

Рух легкових автомобілів і автобусів не блокується. Ці засоби вільно перетинають кордон.

"Станом на ранок сьогодні на усіх цих п'яти напрямках в чергах перебуває десь 1250 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти Ягодина і Рави Руської. Це на території Польщі ті вантажівки, які очікують на перетин кордону", - сказав Демченко.

Водночас, ситуація на пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів" виглядає кращою, бо практично черги відсутні.

Речник повідомив, що польські прикордонники не можуть вплинути на ситуацію з блокуванням пунктів пропуску фермерами, бо ці дії відбуваються на певній відстані від пунктів пропуску на автошляхах, які ведуть до кордону.

Окремо Демченко розповів і про ситуацію на угорсько-українському кордоні. На даний момент момент рух транспортних засобів на кордоні не перешкоджається і відбувається інтенсивно.

Блокада польського кордону

Як повідомляв УНІАН, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки.

Посольство України вимагає покарати причетних до "ганебного злочину". Як повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом дій польських фермерів, які розсипали зерно з українських опломбованих вантажівок, що рухалися транзитом до Литви.

Натомість Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками. Як повідомили у відомстві, його представники уважно спостерігають за ходом розслідування даного інциденту, очікують на швидке встановлення та покарання винних.

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