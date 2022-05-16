Зокрема, в одному з районів Харкова – Північній Салтівці – майже кожна з 16-поверхівок зазнала руйнувань.

Полонений під час звільнення селища Циркуни окупант розповів, що російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Командир відділення 25-ї артилерійської бригади збройних сил РФ повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об'єктах", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ "Град" і "Ураган", має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-поверхівок зазнала руйнувань від окупантів.

"Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за "виходами" своєї та української артилерії", - додали у спецслужбі.

Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів РФ та знищення мирних харків'ян.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні повідомив, що російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова.

"Проте небезпека для цивільного населення все ще є. Минулої доби агресор влучив у Шевченківський район Харкова та Салтівку. 4 людей зазнали поранень", - розповів він.

Раніше 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

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