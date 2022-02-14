Авіакомпанія продовжує здійснювати польоти над Україною без змін.

В авіакомпанії SkyUp, пасажири якої незаплановано опинилися в Кишиневі, заявили, що відновили продаж квитків на всі рейси.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, робота авіаперевізника у штатному режимі стала можливою завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду.

Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що ряд страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною. Це створювало ризик обмеження польотів у повітряному просторі України.

"Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними", — прокоментував ситуацію генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 лютого, українська авіакомпанія SkyUp повідомила, що лізингодавці вимагають від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу. Ситуація пов’язана з загрозою можливого зростання агресії Росії щодо України. У компанії SkyUp заявили, що тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого та очікують на вирішення ситуації.

Також вчора Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.

Сьогодні, 14 лютого, заступник міністра інфраструктури Василій Шкураков повідомив, що українська влада веде активні переговори з міжнародними страховими компаніями та власниками літаків, щоб не допустити закриття авіасполучення з Україною.

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