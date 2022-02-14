Для цього задіяні посольства та дипломатичні канали.

Українська влада веде активні переговори з міжнародними страховими компаніями та власниками літаків, щоб не допустити закриття авіасполучення з Україною.

Про це телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра інфраструктури Василій Шкураков.

Він підтвердив, що авіакомпанії почали отримувати повідомлення, що страхове покриття військових ризиків на території України буде діяти протягом 48 годин. Враховуючи те, що майже всі українські авіакомпанії використовують свої літаки на умовах лізингу, тобто фактичним власником літаків є іноземці, вони зобов’язані будуть вивезти свої повітряні судна за межі території України і не експлуатувати їх у повітряному просторі України.

"Українські авіакомпанії отримали такі повідомлення. Деякі авіакомпанії мають забезпечити 48-годинний лаг до 14-00, інші – до кінця доби завтрашнього дня. На разі ми проводимо переговори. Задіяні посольства, задіяні дипломатичні канали, щоб знайти порозуміння між страховими компаніями, власниками і українськими авіакомпаніями, щоб авіарейси в українському небі здійснювалися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якомога скорішого повернути літаки на територію Європейського Союзу.

13 лютого Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.