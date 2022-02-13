Подорожувальників везуть до Києва 4-ма автобусами.

Автобуси з українськими туристами — пасажирами літака авіарейсу Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Київ, Україна), яких висадили в аеропорту Кишинева, наразі вже прямують до столиці України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки злагодженій роботі консулів чотири автобуси з пасажирами рейсу авіакомпанії SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишиневі, вирушили до України", - написав він.

В Україну не пустили літак з Португалії

Як повідомляв УНІАН, зранку 13 лютого стало відомо, що літак авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Київ, Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі через заборону власника судна на вліт у повітряний простір України.

На борту літака було 175 пасажирів.

Українська сторона направила в Кишинів 4 автобуси, які повинні були доставити людей до Києва.

Раніше стало відомо, що нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну. Такий крок компанії – запобіжний захід через загрозу війни в Україні.

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