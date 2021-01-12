За 2020 рік в Україні сталося понад 168 тис. 107 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 3 тис. 541 людина.
Читайте такожУкраїнці пересіли на вживані авто: топ-3 популярних марокПро це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй стoрінці у Facebook.
«За 2020 рік в Україні трапилося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинули 3 тис. 541 людина та 31 тис. 974 отримали травми», - зазначив він.
За словами Білошицького, основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими були: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів та недотримання дистанції.
В поліції констатували, що сталося 7 тис. 641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинули 1 тис. 198 осіб та 6 тис. 959 - травмовані.
Також в Україні сталося 4 тис. 432 ДТП за участю дітей, в яких 168 дітей загинули і 3 тис. 957 - травмовано.
Крім того, сталося 1 тис. 768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, в яких 235 із них загинули та 1 тис. 610 травмувалися.
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