За словами адвоката, судді не розглянули і не оцінили важливі додаткові аргументи абсурдності арештів акцій.

Судді Київського апеляційного суду проігнорували важливі аргументи захисту в процесі розгляду апеляційної скарги акціонерів запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» у справі щодо арешту акцій підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник одного з акціонерів підприємства «Мотор Січ» в суді, адвокат юридичної фірми Arzinger Олексій Задоєнко.

"Сьогодні судове засідання відбувалося дуже дивним чином. Таке враження, що судді кудись поспішали, не дозволили сказати репліку після вислуховування позицій і навіть не дали можливості висловити оцінку позиції прокуратури", - сказав він.

За словами Задоєнка, судді не приділили належної уваги важливим додатковим аргументам захисту щодо абсурдності арештів акцій.

«Суду були надані додаткові аргументи абсурдності арештів і необхідності зняття цих арештів на більш ніж шістдесяти сторінках. У даних документах були і консультативні висновки, і інші документи, які однозначно мають значення в даній справі. Однак суд перебував у нарадчій кімнаті близько 15 хвилин. За такий короткий час неможливо було якісно розглянути всі документи і дати їм належну оцінку», - сказав він.

"На жаль, врешті-решт апеляційна скарга не була задоволена. Ми дуже раді з одного боку, що була відеотрансляція даного рішення, оскільки не зовсім до кінця зрозуміла позиція суду. Ми почули з колегами, що суддя сказала слово "частково": частково задовольнить, частково відмовить... Однак в кінці було сказано про відмову в задоволенні апеляційної скарги. Безумовно, ми будемо чекати тексту рішення через кілька днів. Після чого зможемо його проаналізувати і конкретно зрозуміти, які аргументи були сприйняті судом, а які ні", - сказав Задоєнко.

Адвокат також зазначив, що подібні кримінальні провадження та судові засідання шкодять не тільки діяльності конкретної компанії «Мотор Січ», а й інвестиціям в Україну. Україна надалі може отримати серйозні інвестиційні спори в міжнародних судах.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ".

Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії понад 25% акцій акціонерного товариства"Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ в 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакета акцій "Мотор Січі" поміж інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї Угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, своєю чергою, в інтерв'ю «Радіо Свобода» закликав не політизувати ситуацію і розв'язувати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: УНІАН