Згідно з дослідженням, в 2021 році продажі електромобілів зростуть на 66% - до 5 млн автомобілів.

Світові продажі автомобілів з електродвигуном в 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, зросли на 39% - до 3,1 млн одиниць.

Про це сказано в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Canalys, опублікованому на сайті компанії.

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Зокрема, 1,3 млн електрокарів були продані на ринках Китаю та Європи.

Відзначається, що частка електрокарів в загальному обсязі проданих торік пасажирських автомобілів склала 5%, і вже у 2021 році вона зросте до 7%.

Згідно з дослідженням, у 2030 році частка електромобілів в загальному обсязі продажів складе майже 50%.

Canalys прогнозує, що у 2021 році продажі електромобілів зростуть на 66% - до 5 млн автомобілів.

Продажі електромобілів в Україні

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць. Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

Що таке Canalys

Canalys - міжнародна аналітична компанія, що спеціалізується на дослідження ринку технологій. Штаб-квартира компанії знаходиться в США. Canalys має представництва у Великобританії, Китаї, Індії, Сінгапурі.

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Автор: Павло Степанець