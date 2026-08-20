Росіяни влучили у пункт пропуску на кордоні з Молдовою: реакція Зеленського на атаку

Внаслідок масованої російської атаки зафіксовані значні руйнування у трьох регіонах.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої повітряної атаки російські загарбники влучили в Одеській області у пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Як повідомив глава держави у Telegram, з ночі тривають роботи українських екстрених служб на місцях російських влучань.

"Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині", - зазначив президент.

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Зокрема, за його словами, у столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомив Зеленський, станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким. Ще близько 40 людей поранені.

"На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що РФ не збирається думати про мир.

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до "петріотів" поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", - заявив Зеленський.

Російська атака по Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки РФ на українську столицю.

Наразі у Києві та області відомо про 13 загиблих та щонайменше 40 поранених.

У Києві наслідки атаки зафіксовано у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах. Зокрема пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівок. Також через удар пошкоджено школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, складські приміщення, магазини, гаражі та АЗС.

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