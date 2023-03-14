Все, що пасажири забувають у вагонах, провідники відносять до Служби порятунку забутих речей.

Пасажири "Укрзалізниці" час від часу щось забувають у потягах. Такі речі знаходять провідники і передають їх в службу порятунку забутих речей.

"Укрзалізниця знаходить і повертає власникам 63% речей, забутих у поїздах під час подорожі. З початку року пасажири 1370 разів зверталися до Контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти втрачені речі", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Telegram-каналі.

Що найчастіше забувають пасажири в поїздах:

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гаманець;

дитячі іграшки;

телефон;

документ;

зарядні пристрої.

Крім того, в компанії назвали найнезвичайніші речі, які знаходили у вагонах:

номерні знаки для авто;

церковна шапка;

дитячий горщик;

тепловізор;

рулон лінолеуму;

апарат для вирощування насіння;

шахівниця.

Що забувають пасажири метро - несподівана відповідь

За перше півріччя 2021 року працівники метрополітену знайшли 177 предметів, які забули люди. Найцікавіші з "потєряшек" - церковні речі та величезний масажер.

При цьому в київському метро відзначили, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі рюкзаки, капелюхи, а в холодну пору року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, рюкзаки.

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