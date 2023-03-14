Пасажири "Укрзалізниці" час від часу щось забувають у потягах. Такі речі знаходять провідники і передають їх в службу порятунку забутих речей.
"Укрзалізниця знаходить і повертає власникам 63% речей, забутих у поїздах під час подорожі. З початку року пасажири 1370 разів зверталися до Контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти втрачені речі", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Telegram-каналі.
Що найчастіше забувають пасажири в поїздах:
- гаманець;
- дитячі іграшки;
- телефон;
- документ;
- зарядні пристрої.
Крім того, в компанії назвали найнезвичайніші речі, які знаходили у вагонах:
- номерні знаки для авто;
- церковна шапка;
- дитячий горщик;
- тепловізор;
- рулон лінолеуму;
- апарат для вирощування насіння;
- шахівниця.
Що забувають пасажири метро - несподівана відповідь
За перше півріччя 2021 року працівники метрополітену знайшли 177 предметів, які забули люди. Найцікавіші з "потєряшек" - церковні речі та величезний масажер.
При цьому в київському метро відзначили, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі рюкзаки, капелюхи, а в холодну пору року - шарфи, рукавички, шапки, а навесні - парасольки, куртки, рюкзаки.