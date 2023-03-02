Регіональний експрес Харків-Суми-Конотоп відправлятиметься з Харкова щодня о 16:03.

Компанія "Укрзалізниця" у четвер, 2 березня, відновлює курсування Слобожанського Експресу.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

"Регіональний експрес № 805/806 Харків - Суми - Конотоп відправлятиметься з Харкова щодня о 16:03, прибуватиме до Сум о 19:02 та до Конотопа о 21:08. зворотно, з Конотопа, поїзд відправлятиметься щодня о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51", - йдеться у повідомленні.

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На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт і повертається на свій маршрут.

Слобожанський експрес

18 грудня 2021 року компанія "Укрзалізниця" заявила про те, що запускає новий регіональний поїзд Слобожанський Експрес, що курсує по Луганській, Харківській та Сумській областях.

Повідомлялося, що перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна-Харків-Суми. На постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна-Харків, Харків–Ворожба.

Планувалося, що на маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, в його складі три вагони на 170 місць. Поїзд пристосований для перевезення маломобільного населення.

У перший рейс з пасажирами поїзд вирушив 19 грудня 2021 року.

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