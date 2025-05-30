Авіалайнер C919 розробила китайська компанія Commercial Aircraft Corporation of China (Comac).

Президент США Дональд Трамп заборонив експорт до Китаю ключових американських комплектуючих та технологій для реактивних двигунів. Про це повідомила газета The New York Times.

Даний крок може серйозно вплинути на зусилля Китая з розвитку власної авіабудівної галузі.

За словами обізнаної особи, Міністерство торгівлі США призупинило дію деяких ліцензій, які дозволяли американським компаніям продавати продукцію та технології державній корпорації Commercial Aircraft Corp of China Ltd (Comac).

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Comac покладається на двигуни виробництва GE Aerospace для своїх літаків моделі C919. GE Aerospace виготовляє двигуни серії LEAP під брендом CFM International для китайського літака у рамках спільного підприємства з французькою компанією Safran SA.

Сам C919 є головним проєктом цивільної авіації Китаю. Фактично це ціле сімейство вузькофюзеляжних середньомагістральних пасажирських літаків. Свій перший політ літак здійснив у 2017 році. На сьогодні побудовано принаймні кілька десятків таких машин.

На думку фахівців, Comac накопичила запаси двигунів, достатні для виробництва десятків літаків у 2025 році, що потенційно дозволить уникнути негайного дефіциту постачань.

Торгова війна США та Китаю - останні новини

Останній крок Вашингтона - ще один виклик для Пекіна на тлі ширшої торговельної війни. Раніше Китай тимчасово призупинив постачання літаків Boeing у відповідь на зростання тарифів, але скасував це рішення після досягнення тарифного перемир’я між двома країнами.

Зазначимо, що призупинення постачань могло стати серйозною проблемою для Boeing, адже нещодавно американський гігант зіткнувся з мільярдними збитками.

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