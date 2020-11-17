За його словами, в 2020 році агентство повністю виконує свої зобов'язання за відкритими проектами, зокрема, із запланованих 4200 км доріг - 3900 вже введені в експлуатацію.

У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор» планує побудувати і відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів, а також залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей.

Про це на прес-конференції у вівторок заявив глава «Укравтодору» Олександр Кубраков.

За його словами, у 2020 році агентство повністю виконує свої зобов'язання за відкритими проектами, зокрема, із запланованих 4200 км доріг - 3900 вже введені в експлуатацію, проекти «Великого будівництва» торкнулися кожної з областей без винятку. Лідерами за кількістю нових та реконструйованих доріг є Харківська (261,6 км), Закарпатська (248,3 км), Запорізька (220,2 км), Сумська (197,2 км), Хмельницька (194,3 км) області. З 100 штучних споруд, які планувалося відремонтувати в 2020 році, роботи завершені на 78, інші будуть закінчені до кінця року. Завершується реконструкція і будівництво 10 нових обхідних доріг навколо великих міст і ремонт 20 існуючих. Незалежний технагляд працює на 1400 км доріг, які будують підрядники «Укравтодору», переважно це Іноземні наглядові структури з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини.

Кубраков також зазначив, що фінансування дорожнього будівництва відбувалося з трьох джерел - дорожнього фонду (з 38 млрд грн. профінансовано 28,2 млрд. грн.), коштів від перемоги України в Стокгольмському арбітражі (з 35 млрд грн. отримано 26,7 млрд. грн.), фінансування міжнародних організацій під гарантії уряду (15,2 млрд. грн. з 19,3 млрд. грн. запланований).

Глава "Укравтодору" зазначив, що агентство почало реалізацію цілого ряду масштабних довгострокових проектів, які стануть базою для розвитку галузі в найближчі 10 років. Зокрема, йдеться про будівництво доріг у прикордонних регіонах (600 км доріг вартістю 12,6 млрд. грн.), пілотні проекти з будівництва цементобетонних доріг (Кропивницький-Миколаїв, Дніпро-Решетилівка), які далі масштабуватимуться на всю країну.

Серед масштабних інфраструктурних проектів, які планується реалізувати в 2021 - 2025 рр. - Київська обхідна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд. грн., а також будівництво нового мосту через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд.грн.).

Кубраков також нагадав, що агентство активно співпрацює з міжнародними партнерами. Зокрема, окрім низки фінансових угод, було підписано меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про впровадження комплексної антикорупційної програми на об'єктах «Укравтодору», консультанти банку перевірятимуть наявність корупційних факторів навіть на тих об'єктах, які ЄБРР не фінансує. "Укравтодор" став першою державною інституцією, яка впровадила такий підхід. Агентство також впровадило цілий ряд інших антикорупційних практик, наприклад, посилило контроль над ціноутворенням на будматеріали, і впровадило державну експертизу для всіх типів робіт.

Кубраков також прокоментував заяву екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про нібито нецільове використання грошей «ковідного» фонду на будівництво доріг через неефективне витрачання коштів. Зокрема, за словами глави «Укравтодору», економія на тендерах за останній рік збільшилася в середньому до 7%, в той час як в попередні роки вона становила максимум 6,5%. Також він нагадав, що підряди на суму понад 1 млрд. грн. мають понад 20 компаній, тому заяви про монополізацію ринку 6-ма компаніями є безпідставними.

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Автор: УНІАН