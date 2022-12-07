Кошти спеціального фонду відновлення будуть спрямовані на будівництво та ремонт залізничної інфраструктури.

Задля відновлення залізничної інфраструктури у бюджеті 2023 року створено спеціальний фонд, в якому передбачено майже 36 млрд гривень.

Як заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі інформаційного телемарафону, на підтримку залізничного транспорту з державного бюджету 2022 року було спрямовано 17 млрд грн, це кошти, які були в резервному фонді.

"Що стосується відновлення взагалі (залізничної – УНІАН) інфраструктури, то в бюджеті 2023 року створено спеціальний фонд відновлення, в якому передбачено майже 36 млрд гривень на те, щоб фінансувати будівництво, реконструкцію, реставрацію, Капітальний ремонт", - сказав Кава.

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Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

3 вересня Кабмін підтримав проект Державного бюджету на 2023 рік. У ньому, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

7 жовтня парламент затвердив проект Державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.

31 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив проект держбюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету в наступному році складе понад 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції до другого читання був зменшений з 30% до 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

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