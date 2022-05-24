Проїзд в підземці буде безкоштовним перші 7 днів.

Метро Харкова відновило свою роботу 24 травня. З сьомої ранку на трьох гілках підземки почали курсувати потяги.

Про це повідомили на сайті міста.

Графік роботи метрополітену для пасажирів - з 7:00 до 19:00.

Інтервал руху становить 30 хвилин на кожній з трьох ліній. Розклад руху поїздів буде розміщено у вестибюлях станцій.

Потяги курсуватимуть у всіх напрямках, крім ділянки від ст.м. "Академіка Павлова" до ст. м. "Героїв праці". Крім того, ст.м. "Держпром" буде працювати тільки в якості пересадочного вузла, тобто не можна буде зайти на станцію і вийти з неї, а можна буде тільки перейти на ст. м. "Університет" і навпаки.

У майбутньому інтервал руху поїздів зменшать.

"Поступово, зі збільшенням кількості пасажирів, інтервал буде зменшуватися. При цьому ми будемо міняти логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам було зручно пересуватися по всьому місту", - сказав мер міста Ігор Терехов.

Проїзд в метро буде безкоштовним перші 7 днів. З повним списком вестибюлів і пішохідних виходів з підвуличних переходів можна ознайомитися за посиланням.

З початку війни харківське метро не їздило, там три місяці жили люди на платформах, використовуючи метрополітен в якості бомбосховища.

Так виглядає метро Харкова 24 травня після тримісячної паузи

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