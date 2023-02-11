Рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР буде закрито.

У Києві з понеділка планують знову запустити тролейбуси на одному з міських маршрутів.

"13 лютого в місті відновлять один тролейбусний маршрут: № 31, що курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська". Відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, що було вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури в Києві", - повідомила Київська міська державна адміністрація.

Звертається увага, що рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито.

Відео дня

Робота електротранспорту у Києві: деталі

З жовтня 2022 року Росія здійснила 14 масованих ракетних атак по Україні. Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено відключення світла.

У низці міст України, зокрема в Києві, були ухвалені рішення про призупинення роботи наземного електротранспорту.

23 грудня 2022 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці трамваї та тролейбуси замінили 222 автобусами.

З 13 січня в Києві було відновлено рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних".

Вас також можуть зацікавити новини: