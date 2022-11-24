Замість низки трамваїв у столиці сьогодні курсуватимуть автобуси.

У Києві після нового масованого ракетного удару, здійсненого Росією у середу, 23 листопада, трамваї тимчасового не курсуватимуть на семи маршрутах.

Замість трамваїв на низці маршрутів їздитимуть автобуси, повідомили у КМДА.

Автобуси, зокрема, курсуватимуть з Відрадного масиву до Контрактової площі.

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Робота транспорту в Києві сьогодні - на яких маршрутах замість трамваїв курсуватимуть автобуси:

№8 "вул. Милославська - пл. Дарницька";

№19 "пл. Шевченка - пл. Контрактова";

№18 "пл. Контрактова - вул. Старовокзальна";

№14 "Відрадний масив - пл. Контрактова";

№12 "Пуща Водиця - пл. Шевченка";

№3 "ст. Ромена Ролана - вул. Старовокзальна";

№1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна".

Ракетний удар Росії по Києву 23 листопада - найважливіші новини

Вчора за час, який тривала повітряна тривога, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.

Супротивники поцілили у житловий сектор, загинули три особи, а 11 - постраждали. Також ракети поцілили в елементи критичної інфраструктури.

У столиці виникли проблеми з електро-, водо- й теплопостачанням. Мешканцям столиці пообіцяли, що тепло й вода в помешканнях мають з’явитися вранці 24 листопада.

У київському метро через проблеми з електропостачанням потяги метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин.

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