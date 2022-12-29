Потяги прибуватимуть на 21-й шлях станції Київ-Пасажирський.

Через падіння уламків ракет на залізничній колії на правому березі Києва, електропоїзди в напрямку з Дарниці до Центрального вокзалу будуть тимчасово відправлятися в об'їзд.

Як повідомляє Telegram-канал Kyiv City Express, потяги прибуватимуть на 21-й шлях станції Київ-Пасажирський. Також наголошується, що можливі затримки в русі електропоїздів.

"Пасажири, які очікують на ст. Протасів Яр в напрямку Святошино: вам потрібно перейти на третю острівну платформу. Пасажири, які очікують на Північній платформі Центрального вокзалу в напрямку Святошино: вам потрібно на 21-й шлях приміського вокзалу", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл 29 грудня:

З 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників. В "Укрзалізниці" повідомили про затримку поїздів через обстріл.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

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