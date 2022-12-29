Київська кільцева електричка працює за розкладом.

Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури через ворожі обстріли, 5 поїздів"Укрзалізниці" з 77 прямують із затримкою більше 30 хвилин.

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", Київська кільцева електричка працює за розкладом. Із затримкою прямують поїзди: № 7/8 Одеса-Головна - Харків (плюс 2:37); №1/2 Харків - Івано-Франківськ (плюс 1:07), №129/130 Кременчук - Ворохта (+0:39); №149/150 Полтава-Південна - Чернівці (+0:39); №65/66 Умань - Харків (+0:37).

Крім того повідомляється, що поїзд №38 Запоріжжя - Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на ділянці Славгород-Синельникове. Посеред колії лежали уламки збитого "Шахеда".

Відео дня

"Всі "фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення і прихистять людей. Посадка і висадка на потяги триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі запізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку", - йдеться в повідомленні.

Обстріл 29 грудня:

З 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

Вас також можуть зацікавити новини: