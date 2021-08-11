Із завтрашнього дня, 12 серпня, у столиці відновлюється рух швидкісних трамваїв №1 та №3 від станції "Старовокзальна".
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".
Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:
- маршрут № 1 – "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";
- маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";
- тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".
Втім, у зв’язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.
Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту №2 закривається.
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Громадський транспорт Києва
У Київському громадському транспорті з 1 липня перестали працювати кондуктори, а з 14 липня - діяти паперові квитки. Тепер для проїзду в міських автобусах, тролейбусах і трамваях необхідно буде використовувати е-квиток.
Спікер КП "Київпастранс" Олег Грищак порадив усім гостям міста, які приїхали на нетривалий період, заздалегідь визначитися зі способом оплати проїзду в міському транспорті.