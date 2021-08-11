У зв’язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

Із завтрашнього дня, 12 серпня, у столиці відновлюється рух швидкісних трамваїв №1 та №3 від станції "Старовокзальна".

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".

Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

маршрут № 1 – "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";

маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";

тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".

Втім, у зв’язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту №2 закривається.

Читайте такожУ центрі Києва обмежили швидкість руху транспорту: де доведеться пригальмовувати

Громадський транспорт Києва

У Київському громадському транспорті з 1 липня перестали працювати кондуктори, а з 14 липня - діяти паперові квитки. Тепер для проїзду в міських автобусах, тролейбусах і трамваях необхідно буде використовувати е-квиток.

Спікер КП "Київпастранс" Олег Грищак порадив усім гостям міста, які приїхали на нетривалий період, заздалегідь визначитися зі способом оплати проїзду в міському транспорті.

Автор: Тетяна Герасименко