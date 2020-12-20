Завдяки демпферному відбійнику, можливість травмування водія і пасажирів авто при зіткненні зводиться до мінімуму.

У Києві встановили перший у столиці амортизаційний пристрій "демпферної системи".

Відбійник встановлено на вулиці Луговій. Про це повідомляє ЦТС.

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Це сучасний засіб пасивної безпеки, який встановлюється на найбільш небезпечних ділянках доріг.

"Під час лобового зіткнення демпферна система поглинає енергію удару шляхом поступової деформації внутрішніх елементів, які приводять в дію зовнішні балки, складаючи їх телескопічно. Найголовніше, що демпфер не прошиває машину наскрізь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цим система принципово відрізняється від інших видів огорожі, оскільки дозволяє зменшити, а то й виключити травмування учасників дорожнього руху під час зіткнення.

"Можливість травмування водія і пасажирів при зіткненні зводиться до мінімуму. При бічних наїздах система працює, як стандартна дорожня бар'єрна огорожа", - додали в КМДА.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.

17 грудня 2020 року в Україні запустили ще одну систему фіксації відеоспостереження на трасі. Система запущена в Борисполі.

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Автор: УНІАН