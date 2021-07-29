Відносно власника автомобіля склали адмінпротокол.

У Миколаєві автомобіль заблокував рух трамвая. З'ясувалося, що машина належить власнику автошколи.

Про це повідомили в групі Автобидло Миколаїв в Facebook.

"Їхали трамваєм 3, тепер стоїмо на Потьомкінській, хтось "не добре" припаркував машинку, з дуже "красивими" номерами "СОВА", заблокувавши хід трамваям, зрушимо, зачепимо! Це взагалі як?"- йдеться в повідомленні.

У коментарях повідомили, що автомобіль належить директору місцевої Автошколи Євгенії Федоришиній. Фотографії цього автомобіля є на її сторінці в Instagram.

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Автор: Людмила Жерновська