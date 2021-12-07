Денис Монастирський прокоментував трагічну ДТП на Чернігівщині із 13-ма жертвами.

Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у своєму зверненні на своїй сторінці у Facebook у зв’язку з ДТП на Чернігівщині, де загинуло 13 людей.

"Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані. Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата!" - наголосив міністр.

Також він закликав усіх "ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей".

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Монастирський пообіцяв, що патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. "А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху", - додав він.

Окрім того міністр зазначив, що вже у грудні за його ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок ДТП - 13 загиблих, ще 6 людей дістали травми.

За фактом ДТП під Черніговом поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.

Автор: Дмитро Хилюк