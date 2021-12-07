Аварія сталася вранці у вівторок, 7 грудня.

У Чернігівській області сьогодні вранці сталася страшна дорожньо-транспортна пригода - маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули десятеро осіб, ще семеро дістали травми.

Читайте такожНа Київщині поліцейський на іномарці врізався у "Таврію", загинули хлопець та дівчина (фото, відео)"7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", - розповіли рятувальники.

Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено десятьох осіб та три одиниці техніки.

Інші деталі трагедії поки не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області в ДТП загинув чоловік та двоє маленьких дітей. Матір дітей опинилась у лікарні.

До цього повідомлялося, що в Одеській області у ДТП потрапили три автомобілі. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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Автор: Юрій Годован